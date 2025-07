RuneScape distrugge 200K giocatori simultanei

HQ

La vecchia scuola RuneScape (OSRS) sta assolutamente vivendo la sua vita migliore in questo momento. Il gioco ha recentemente superato i 200.000 giocatori simultanei durante il fine settimana, costringendo Jagex a far girare rapidamente server extra per gestire l'ondata.

Allora perché questa fuga precipitosa? Sembra che una grande ondata stia arrivando da World of Warcraft, dove molti streamer e giocatori si sono stancati dello status quo, hanno provato OSRS... e mi sono appassionato. Ciò che spicca davvero, e ciò che molte personalità di WoW continuano a sottolineare, è il modo in cui l'OSRS è costruito attorno all'influenza dei giocatori. Gli sviluppatori ascoltano attivamente e traggono suggerimenti dalla community su Reddit, Discord e forum. Quindi i giocatori possono votare quali proposte vale la pena spedire. Si tratta di un approccio democratico che è in netto contrasto con il funzionamento di molti altri MMO oggi.

Sei uno dei tanti che riscoprono OSRS?