RuneScape: Dragonwilds arriverà anche a Nintendo Switch 2 questo settembre

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Merito di Jagex, lo sviluppatore è riuscito a comparire in quasi tutte le principali showcase dell'ultima settimana, apparso nello State of Play per presentare altri contenuti da RuneScape: Dragonwilds e per rivelare una finestra di lancio a settembre e un'edizione PS5, per poi confermare durante il Summer Game Fest la data esatta di lancio di settembre e anche una versione Xbox Series X/S. Successivamente ha saltato l'Xbox Games Showcase, ma ora è apparso nel Nintendo Direct.

L'informazione importante questa volta è semplice: RuneScape: Dragonwilds arriverà anche su Nintendo Switch 2 al lancio il 15 settembre. Sì, se sei entusiasta del progetto, ora è confermato che arriverà su tutte le principali piattaforme tra qualche mese.