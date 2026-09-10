RuneScape: Dragonwilds e WWE 2K26 i punti salienti delle aggiunte Premium e Extra PlayStation Plus

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Anche se siamo già abbastanza avanti a settembre, Sony ha ora rivelato le aggiunte al catalogo delle firme per i due livelli più costosi di PlayStation Plus per questo mese in corso.

Oltre alla gamma Essential (Essential è il livello più economico che di solito offre circa tre giochi al mese) che spazia da MLB The Show 26, Chained Echoes, Sniper Elite: Resistance e Wobbly Life, ora sono state nominate anche le aggiunte Extra e Premium, con gli abbonati che possono accedere a questi giochi.

Aggiunte PlayStation Plus Premium:



Mega Man X Command Mission (PS4 e PS5)



Metro Redux (PS4)



Aggiunte PlayStation Plus Extra:



RuneScape: Dragonwilds (PS5)



WWE 2K26 (PS5)



Ball x Pit (PS5)



Date Everything (PS5)



Slitterhead (PS4 e PS5)



Ninja Gaiden: Ragebound (PS4 e PS5)



Dungeons di Hinterberg (PS4 e PS5)



Sniper Elite: Resistance (PS4 e PS5)



Con tutti questi giochi in arrivo, proverai a provarci qualcuno?