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RuneScape: Dragonwilds

RuneScape: Dragonwilds e WWE 2K26 i punti salienti delle aggiunte Premium e Extra PlayStation Plus

Sono state rivelate le inclusioni di settembre per il servizio in abbonamento.

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Anche se siamo già abbastanza avanti a settembre, Sony ha ora rivelato le aggiunte al catalogo delle firme per i due livelli più costosi di PlayStation Plus per questo mese in corso.

Oltre alla gamma Essential (Essential è il livello più economico che di solito offre circa tre giochi al mese) che spazia da MLB The Show 26, Chained Echoes, Sniper Elite: Resistance e Wobbly Life, ora sono state nominate anche le aggiunte Extra e Premium, con gli abbonati che possono accedere a questi giochi.

Aggiunte PlayStation Plus Premium:


  • Mega Man X Command Mission (PS4 e PS5)

  • Metro Redux (PS4)

Aggiunte PlayStation Plus Extra:


  • RuneScape: Dragonwilds (PS5)

  • WWE 2K26 (PS5)

  • Ball x Pit (PS5)

  • Date Everything (PS5)

  • Slitterhead (PS4 e PS5)

  • Ninja Gaiden: Ragebound (PS4 e PS5)

  • Dungeons di Hinterberg (PS4 e PS5)

  • Sniper Elite: Resistance (PS4 e PS5)

Con tutti questi giochi in arrivo, proverai a provarci qualcuno?

RuneScape: Dragonwilds

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