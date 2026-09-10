news
RuneScape: Dragonwilds
RuneScape: Dragonwilds e WWE 2K26 i punti salienti delle aggiunte Premium e Extra PlayStation Plus
Sono state rivelate le inclusioni di settembre per il servizio in abbonamento.
HQ
Anche se siamo già abbastanza avanti a settembre, Sony ha ora rivelato le aggiunte al catalogo delle firme per i due livelli più costosi di PlayStation Plus per questo mese in corso.
Oltre alla gamma Essential (Essential è il livello più economico che di solito offre circa tre giochi al mese) che spazia da MLB The Show 26, Chained Echoes, Sniper Elite: Resistance e Wobbly Life, ora sono state nominate anche le aggiunte Extra e Premium, con gli abbonati che possono accedere a questi giochi.
Aggiunte PlayStation Plus Premium:
- Mega Man X Command Mission (PS4 e PS5)
- Metro Redux (PS4)
Aggiunte PlayStation Plus Extra:
- RuneScape: Dragonwilds (PS5)
- WWE 2K26 (PS5)
- Ball x Pit (PS5)
- Date Everything (PS5)
- Slitterhead (PS4 e PS5)
- Ninja Gaiden: Ragebound (PS4 e PS5)
- Dungeons di Hinterberg (PS4 e PS5)
- Sniper Elite: Resistance (PS4 e PS5)
Con tutti questi giochi in arrivo, proverai a provarci qualcuno?