RuneScape: Dragonwilds fissa data di lancio a settembre, annuncia Xbox Series X /S edizione
Appena uscito dalla presentazione al Sony 's State of Play, Jagex ha ora fatto un'apparizione al Summer Game Fest con ulteriori informazioni da condividere.
In mezzo alla grande serie di notizie condivise durante la trasmissione State of Play di Sony il 2 giugno, uno sviluppo è stato rivelato che il RuneScape: Dragonwilds di Jagex uscirà presto dall'Early Access su PC e sarà lanciato anche su PlayStation 5. All'epoca, ci avevano detto solo che sarebbe avvenuto a settembre, e la ragione di questa mancanza di chiarezza era che Jagex voleva condividere più informazioni durante il Summer Game Fest.
A tal fine, allo show di stasera, è stato appena rivelato che RuneScape: Dragonwilds sarà lanciato su PC e PS5 in particolare il 15 settembre. Ma a peggiorare tutto, il vantaggio aggiuntivo è che uscirà anche un'edizione Xbox Series X/S dello stesso giorno.
Per quanto riguarda ciò che questa versione 1.0 del gioco più ampio offrirà ai fan, in un comunicato stampa ci viene detto di aspettarci: "Il nuovissimo aggiornamento Scorned Wilderness, insieme a tutti i contenuti della prossima espansione Umbral Sands, in arrivo entro la fine di quest'estate."
Con il lancio previsto per questo autunno, potete vedere qui sotto l'ultimo trailer di RuneScape: Dragonwilds.