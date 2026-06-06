RuneScape: Dragonwilds fissa data di lancio a settembre, annuncia Xbox Series X /S edizione

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In mezzo alla grande serie di notizie condivise durante la trasmissione State of Play di Sony il 2 giugno, uno sviluppo è stato rivelato che il RuneScape: Dragonwilds di Jagex uscirà presto dall'Early Access su PC e sarà lanciato anche su PlayStation 5. All'epoca, ci avevano detto solo che sarebbe avvenuto a settembre, e la ragione di questa mancanza di chiarezza era che Jagex voleva condividere più informazioni durante il Summer Game Fest.

A tal fine, allo show di stasera, è stato appena rivelato che RuneScape: Dragonwilds sarà lanciato su PC e PS5 in particolare il 15 settembre. Ma a peggiorare tutto, il vantaggio aggiuntivo è che uscirà anche un'edizione Xbox Series X/S dello stesso giorno.

Per quanto riguarda ciò che questa versione 1.0 del gioco più ampio offrirà ai fan, in un comunicato stampa ci viene detto di aspettarci: "Il nuovissimo aggiornamento Scorned Wilderness, insieme a tutti i contenuti della prossima espansione Umbral Sands, in arrivo entro la fine di quest'estate."

Con il lancio previsto per questo autunno, potete vedere qui sotto l'ultimo trailer di RuneScape: Dragonwilds.