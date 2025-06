RuneScape Il CEO ha interrotto gli eventi del Pride Month per evitare "contraccolpi"

HQ

Negli ultimi anni, abbiamo visto la comunità dei giocatori iniziare a criticare pesantemente le cose che considera come qualcosa che coinvolge la diversità, l'inclusione e la rappresentazione. Ci sono gemiti udibili ogni volta che un personaggio femminile non ha una dimensione del busto che darebbe mal di schiena a una donna all'età di 22 anni, e campagne lanciate per abbattere tutto ciò che cade sotto la bandiera sempre crescente del woke.

Sembra che alcuni sviluppatori vogliano evitare questa nuova era di contraccolpi, soprattutto dopo le iniziative anti-DEI di Trump. Secondo Pink News, questo potrebbe essere il motivo per cui quest'anno abbiamo visto molto poco in termini di celebrazioni del Pride Month il RuneScape.

Secondo fonti che hanno parlato con Pink News,RuneScape il CEO dello sviluppatore Jagex Jon Bellamy ha scelto di interrompere i contenuti e gli eventi del Pride Month per paura di "contraccolpi".

"Voglio essere chiaro, la decisione per questo spetta a me. Lo possiedo, ne sono pienamente responsabile. Ho pubblicato l'annuncio di venerdì pensando alla velocità... e i messaggi e le domande di questo fine settimana lo hanno chiarito", ha detto Bellamy in una sessione di domande e risposte per affrontare le preoccupazioni del personale. "Capisco che RuneScape... è prezioso perché è uno spazio sicuro, è una fuga dalla realtà, e la realtà in cui ci troviamo sta cambiando. Sta diventando più strano, più preoccupante, meno morale, direi", ha continuato.

"Giochi e studi vengono cancellati a causa di contenuti percepiti come 'woke' o rappresentativi. Il pendolo sta oscillando all'indietro in un modo che non ci aspettavamo".

Gli eventi Pride organizzati dalla comunità continueranno, ma come avrebbe scritto Bellamy, sembra davvero che il pendolo stia oscillando all'indietro. Dovremo aspettare e vedere come questo definirà l'era dei giochi che verrà.