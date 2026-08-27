Rupert Grint confermato per giocare ancora una volta contro Ron Weasley

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Broadway ha aggiunto un'ottima aggiunta alla pièce Harry Potter e il Bambino Maledetto, dato che è stato ora rivelato (grazie, Deadline) chi interpreterà il Ron Weasley adulto. Si può dire con certezza che l'attore scelto ha una certa esperienza con il tema - visto che stiamo parlando di Rupert Grint.

Se il nome ti suona familiare, ha interpretato Ron negli otto film di Harry Potter, e dato che Cursed Child si svolge quasi due decenni dopo la fine di I Doni della Morte, ha anche l'età giusta per il ruolo. Se vuoi rivedere il "vero" Ron, assicurati di vederlo durante le 17 settimane in cui sarà nella pièce, in particolare dal 2 febbraio del prossimo anno fino al 30 maggio.

Grint, tra l'altro, non è l'unico attore di Potter ad essere apparso nello spettacolo a Broadway; Tom Felton (che interpreta Draco Malfoy) è attualmente il protagonista del suo ruolo simbolo. Tuttavia, concluderà la sua carriera a gennaio, quindi non reciterà lo spettacolo insieme a Grint.

Lo stesso Grint ha commentato la questione, dicendo:

"Ron Weasley fa parte di me da quando avevo 11 anni e non vedo l'ora di incontrarlo di nuovo in questa fase della vita. C'è qualcosa di così chiuso e speciale nel tornare nei panni di Ron ora che siamo entrambi padri; è in qualche modo sia molto familiare che completamente nuovo."