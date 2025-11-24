Rupert Grint non pensa che lascerà mai l'ombra di Ron Weasley

HQ

È stato confermato di recente che Daniel Radcliffe, probabilmente il volto del personaggio di Harry Potter, aveva scritto una lettera al giovane Dominic McLaughlin per augurare al bambino protagonista e incoraggiarlo a godersi il tempo trascorso nel reboot della serie Harry Potter TV per HBO Max.

Si scopre che Rupert Grint, probabilmente il volto del personaggio Ron Weasley, ha fatto lo stesso per il suo omologo Alastair Stout, augurando il meglio al giovane attore e "passando il testimone".

Parlando con BBC News durante il fine settimana, Grunt ha spiegato: "Gli ho scritto una lettera, prima che iniziassero, passando il testimone, per così dire. In realtà era solo augurargli il meglio. Mi sono divertita tantissimo a entrare in questo mondo, e spero che lui abbia la stessa esperienza."

Grunt ha anche accennato al fatto che ritiene che il reboot televisivo sia "fantastico che sia una cosa completamente nuova. Sarà una cosa a sé, e penso che sarà divertente." E oltre a questo, ha accennato al fatto che crede probabilmente sarà definito dal suo tempo come Ron Weasley per il resto della sua vita.

"Ha un significato piuttosto profondo per molte persone della mia generazione, e ancora di più per quelle che lo stanno scoprendo ora. È bello. Mi dà molto orgoglio. È stata una cosa così grande. Non credo che uscirò mai completamente dalla sua ombra, ma va bene così."