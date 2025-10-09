Russel Crowe dà vita a Herman Göring nel primo Nuremberg trailer

HQ

La leadership nazista è per lo più morta. Gli Alleati hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Ciò che resta dell'alto comando nazista è stato sequestrato in una struttura militare segreta, dove attendono il processo e le loro vite sono appese a un equilibrio precario.

Questa è l'impostazione di Nuremberg, il dramma storico di James Vanderbilt che debutterà nelle sale il mese prossimo. Il film è già stato proiettato al Toronto Film Festival e ha impressionato il pubblico.

Russel Crowe interpreta il successore di Adolf Hitler, Herman Göring, con Michael Shannon nel ruolo del procuratore capo Robert H. Jackson. Rami Malek si ritrova nei panni di uno psichiatra dell'esercito americano, analizzando Göring e cercando di fargli vedere gli orrori che ha contribuito a causare. Göring, d'altra parte, si considera un prigioniero semplicemente perché i nazisti hanno perso la guerra, e non considera alcuna differenza morale tra le parti.

È probabile che sia più un dramma che un documentario, ma è comunque un'intuizione interessante considerando che la maggior parte dei film di guerra ti mette nell'azione delle battaglie piuttosto che nelle scartoffie del dopo. Nuremberg debutterà negli Stati Uniti il 7 novembre e nel Regno Unito il 14.