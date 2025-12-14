Russel Crowe rivela di non essere un fan di Gladiator 2

HQ

Ridley Scott è uno dei pochi registi oggi che può contattare uno studio e apparentemente ricevere un assegno in bianco. Spendeva centinaia di milioni per Napoleone e Gladiator 2, eppure il pubblico era diviso su entrambi i film. Perfino Russel Crowe, il protagonista del Gladiatore originale, non ha alcun simpatia per il sequel.

Secondo Crowe, Gladiator 2 era "un esempio davvero sfortunato di come anche le persone in quella sala macchine non capissero davvero cosa rendesse speciale il primo... Non era la circostanza. Non era l'azione. Era il nucleo morale," ha detto in un'intervista a triple j.

Anche a Crowe non piaceva la rivelazione che il personaggio di Paul Mescal, Lucius, fosse il figlio illegittimo di Massimo, dicendo: "Quindi stai dicendo che nello stesso periodo in cui aveva questa relazione con sua moglie, stava scopando un'altra ragazza?... Di cosa stai parlando? È pazzesco."

Questo aspetto sembra offuscare l'amore che Crowe condivideva per la sua moglie fittizia e assassinata nel primo film. Sebbene Gladiator 2 si sia rivelato uno spettacolo, certamente non ha intrattenuto la star del primo film.