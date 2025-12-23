Russell Brand accusato di nuovi reati di stupro e aggressione sessuale

HQ

Russell Brand è stato accusato di altri due reati, tra cui uno di stupro e un capo d'accusa di aggressione sessuale, ha dichiarato martedì la Metropolitan Police di Londra.

Le nuove accuse riguardano due donne diverse e si presume siano avvenute nel 2009. I pubblici ministeri hanno dichiarato che il Crown Prosecution Service aveva autorizzato le accuse a seguito di un'indagine della polizia.

In passato si è dichiarato non colpevole di cinque capi d'accusa

Brand, 50 anni, si è già dichiarata non colpevole di cinque capi d'accusa (tra cui due capi di stupro, due di aggressione sessuale e uno di aggressione indecente) che coinvolgono quattro donne. Questi presunti reati risalgono al periodo tra il 1999 e il 2005.

Dovrebbe comparire presso il Westminster Magistrates' Court il 20 gennaio 2026 in relazione alle nuove accuse. Un processo per le cinque accuse originali è previsto per iniziare presso la Corte della Corte di Southwark il 16 giugno 2026.

La polizia ha detto che le donne che si sono fatte avanti sono supportate da agenti appositamente addestrati. L'indagine è iniziata dopo che le accuse sono state riportate dal Sunday Times, The Times e Dispatches di Channel 4 nel settembre 2023.