Russell Brand nega le accuse di violenza sessuale e stupro nel tribunale di Londra

Le ultime notizie sul Regno Unito . Venerdì, Russell Brand è apparso alla Southwark Crown Court per negare formalmente le molteplici accuse relative a stupro e aggressione sessuale che hanno coinvolto quattro donne tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000.

L'attore e comico britannico, un tempo figura di spicco dei media, si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse e il processo è previsto per il prossimo anno. Brand ha ripetutamente negato qualsiasi atto non consensuale da quando le accuse sono emerse due anni fa e sostiene la sua innocenza.