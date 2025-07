Russell Crowe interpreta Hermann Göring nel prossimo Nuremberg

Non aspettatevi carri armati che rombano nelle Ardenne o enormi corazzate che attraversano il Pacifico in Nuremberg. Questo non è quel tipo di film sulla Seconda Guerra Mondiale. Invece, per coloro che non hanno dormito durante le lezioni di storia, si tratta di ciò che è accaduto dopo la guerra, quando l'alto comando nazista sopravvissuto è stato processato.

Al centro di tutto c'è il corpulento e calcolatore Hermann Göring, interpretato da Russell Crowe in quello che potrebbe essere uno dei ruoli più impegnativi della sua carriera. La storia si concentra sui suoi duelli psicologici con lo psichiatra americano Douglas Kelley (Rami Malek), che aveva il compito di valutare lo stato mentale di Göring prima dei famigerati processi Nuremberg. Quella che era iniziata come una valutazione clinica si trasforma presto in un'inquietante lotta di potere tra due uomini molto diversi.

Diretto da James Vanderbilt – meglio conosciuto per la sceneggiatura di Zodiac –Nuremberg si preannuncia come un'immersione profonda nella natura del male e nella capacità dell'umanità di giustificare l'impensabile.

Crowe ha descritto il ruolo come "spaventoso" e non è difficile capire perché. Questo è, dopo tutto, uno degli individui più ripugnanti della storia. Nuremberg debutterà negli Stati Uniti il 7 novembre. Una data di uscita svedese deve ancora essere annunciata.