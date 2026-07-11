Russell T Davies spiega il motivo della sua uscita come showrunner di Doctor Who

HQ

Quando è stato rivelato che Russell T Davies avrebbe lasciato il ruolo di showrunner di Doctor Who, ponendo fine al suo secondo periodo alla guida della serie televisiva di fantascienza più longeva al mondo, molti hanno iniziato a chiedersi cosa avesse causato la scissione improvvisa. C'era rancore tra Davies e la BBC? Davies è stato licenziato dal ruolo? Ora, per la prima volta dalla sua partenza, Davies ha parlato di lasciare Doctor Who di nuovo indietro.

Parlando con The Mirror, Davies ha spiegato che era "ora di andare avanti, tutto qui." Ha poi sottolineato di avere una serie di altri progetti e spettacoli in corso che richiedono la sua attenzione, contribuendo infine alla decisione di lasciare ancora Doctor Who.

"Ho appena fatto uscire Punta dei piedi. E c'è lo spettacolo teatrale It's A Sin, lo spettacolo di danza che sta per uscire. A febbraio. È piuttosto strano con gli spettacoli di danza, con gli spettacoli teatrali, perché hanno molti lanci. È a Manchester a febbraio, poi va a Cardiff a giugno, poi a Sadler's Wells in autunno. Quindi continua a lanciarsi. Mi sento emozionato."

Per quanto riguarda il futuro di Doctor Who, lo speciale di Natale precedentemente promesso per il 2026 è stato cancellato e al momento non è chiaro quando lo show tornerà né chi lo guiderà, dato che la BBC lo sta attualmente valutando per vedere cosa riserva il futuro al franchise più ampio.