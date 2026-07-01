Russia e Cina hanno condotto un'esercitazione militare congiunta altamente classificata

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Secondo fonti Reuters, la Russia ha addestrato forze speciali in Cina nell'ultimo anno, con un rapporto firmato dal Ministro della Difesa russo e ottenuto da due agenti europei anonimi. Il rapporto menziona fino a quattro generali cinesi e russi coinvolti, e la partecipazione di tali alti gradi a esercitazioni legate alla guerra in Ucraina evidenzia l'importanza di questa cooperazione per Russia e Cina, che ha suscitato allarme in Europa. Sia la Russia che la Cina negano che questa esercitazione sia mai avvenuta.

La collaborazione tra Russia e Cina ha evidenziato la difficile situazione diplomatica del colosso asiatico con l'Europa, dato che, da un lato, è un partner economico chiave e, dall'altro, un alleato militare della Russia - un paese considerato la principale minaccia per l'Unione Europea sin dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina nel 2022. La Russia ha una vasta esperienza di combattimento sul terreno, mentre la Cina dispone di un grande esercito tecnologicamente avanzato, ma che non combatte una guerra da più di 40 anni.

L'UE ha già imposto sanzioni alle aziende cinesi che, secondo lei, stanno sostenendo lo sforzo bellico russo. Un funzionario europeo ha anche affermato che l'Europa "dovrebbe smettere di vedere la Cina principalmente da una prospettiva economica e concentrarsi sul suo ruolo di 'facilitatore chiave della guerra russa'."