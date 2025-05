Russia e Ucraina completano lo scambio di prigionieri su larga scala, dice Trump Trump conferma l'accordo mentre emergono segnali di un rinnovato dialogo.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . In uno sviluppo che potrebbe segnalare un rinnovato slancio diplomatico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in un post su Truth Social venerdì che Russia e Ucraina hanno finalizzato un importante scambio di prigionieri. L'accordo fa seguito ai recenti colloqui faccia a faccia a Istanbul, segnando il primo contatto diretto tra le due nazioni in oltre tre anni. L'intelligence ucraina aveva precedentemente presentato un elenco di 1.000 prigionieri in previsione dello scambio. Puoi dare un'occhiata al suo post qui sotto.