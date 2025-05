Russia e Ucraina intensificano gli attacchi dei droni sulle capitali Due morti a Kiev mentre Mosca chiude gli aeroporti dopo gli attacchi notturni.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Gli attacchi aerei notturni si sono intensificati tra Russia e Ucraina, colpendo mercoledì entrambe le capitali. A Kiev, la caduta di detriti ha causato incendi in diversi distretti, provocando due morti e diversi feriti, tra cui bambini. Nel frattempo, le difese russe hanno intercettato oltre una dozzina di droni ucraini vicino a Mosca, provocando la chiusura temporanea dei principali aeroporti della città per tutta la notte, mentre le autorità lavoravano per garantire la sicurezza dello spazio aereo e prevenire potenziali danni. L'ondata di attacchi coincide con i preparativi per la parata russa del Giorno della Vittoria del 9 maggio, mentre i leader, tra cui il cinese Xi Jinping, si preparano a partecipare. Entrambe le parti hanno respinto le reciproche proposte di cessate il fuoco, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione. MOSCA, RUSSIA - 9 maggio 2018: il nuovo drone d'attacco da combattimento russo "Korsar" nella parte posteriore di un camion a tre assi KAMAZ-65117 cavalca dopo la parata della seconda guerra mondiale del giorno della vittoria sul nuovo Arbat, vista frontale // Shutterstock