Russia e Ucraina si scambiano 307 soldati ciascuno nel secondo giorno di scambio di prigionieri Il più grande scambio di prigionieri nei tre anni di conflitto continua tra le speranze di colloqui di pace.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che entrambi i paesi hanno scambiato 307 prigionieri ciascuno sabato come parte di un accordo di 1.000 persone nel più grande scambio del conflitto finora, segnando un passo timido verso l'allentamento delle ostilità. Lo scambio segue un rilascio iniziale di 390 prigionieri ciascuno e avviene nonostante i recenti attacchi russi a Kiev. I funzionari di entrambe le parti hanno indicato che una bozza di accordo di pace potrebbe essere imminente una volta concluso lo scambio. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.