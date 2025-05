Russia e Ucraina si scambiano 390 prigionieri ciascuno il primo giorno di scambio di prigionieri

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che entrambi i paesi hanno scambiato 390 prigionieri ciascuno venerdì come parte di un accordo di 1.000 persone nel più grande scambio del conflitto finora, segnando un passo timido verso l'allentamento delle ostilità.

L'accordo, negoziato a Istanbul, include sia soldati che civili, con ulteriori rilasci previsti nei prossimi giorni. Nonostante questi progressi, i negoziati per un cessate il fuoco rimangono in stallo, poiché entrambe le parti mantengono condizioni rigorose. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.