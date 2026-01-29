Russia e Ucraina si scambiano i corpi dei soldati caduti per la prima volta da ottobre 2025

HQ

Russia e Ucraina hanno dichiarato di aver effettuato giovedì un nuovo scambio di caduti di guerra, parte di uno sforzo in corso per restituire i soldati caduti alle loro famiglie per la sepoltura.

Secondo dichiarazioni ufficiali, la Russia ha consegnato 1.000 corpi che Mosca ha dichiarato appartenere a truppe ucraine, mentre Kiev ha restituito i resti di 38 soldati russi.

L'assistente del Cremlino Vladimir Medinsky ha condiviso un'immagine dello scambio che mostra camion refrigerati parcheggiati in un'area coperta di neve, con personale in tute protettive che supervisiona il trasferimento (come si può vedere nella foto qui sotto).

Il centro di coordinamento ucraino per gli scambi di prigionieri ha confermato il rimpatrio, affermando che i corpi sono stati trasferiti sotto l'identificazione russa. Sebbene gli scambi di morti continuino regolarmente, l'ultimo scambio di prigionieri di guerra avvenne nell'ottobre 2025, con entrambe le parti che si accusavano a vicenda di aver ritardato ulteriori rilasci di prigionieri...