Russia e Ucraina si scambiano la colpa per il mancato cessate il fuoco di Pasqua

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il cessate il fuoco di Pasqua, che era stato annunciato come un barlume di speranza per la pace in mezzo alla guerra in corso, si è rapidamente sgretolato quando entrambe le parti si sono accusate a vicenda di non aver onorato la breve tregua.

La richiesta del presidente Putin di fermare per un giorno le attività militari è stata accolta con sfida su entrambi i fronti. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che la Russia ha continuato a lanciare attacchi di artiglieria per tutta la notte e fino a domenica, minando la fragile pace.

D'altra parte, Mosca ha puntato il dito contro Kiev, accusando le forze ucraine di aver violato il cessate il fuoco più di 1.000 volte. Lo scambio di accuse ha rivelato la profonda sfiducia tra le due nazioni, lasciando ogni prospettiva di un cessate il fuoco duraturo sempre più fuori portata.