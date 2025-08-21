HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . La Russia ha avvertito mercoledì che i tentativi di risolvere la sicurezza dell'Ucraina senza la sua partecipazione sono inutili, tra le discussioni occidentali sulla protezione di Kiev.

Le tensioni sono aumentate dopo che un oggetto, che si ritiene essere un drone russo, è atterrato in Polonia, suscitando accuse di provocazione. La situazione di stallo evidenzia persistenti disaccordi su come garantire una pace duratura nella regione.

"Sono sicuro che in Occidente e soprattutto negli Stati Uniti capiscono perfettamente che discutere seriamente di questioni di sicurezza senza la Federazione Russa è un'utopia, è una strada che non porta da nessuna parte", ha detto il ministro degli Esteri Sergei Lavrov.

Lavrov ha criticato i leader europei per aver spinto le iniziative alla Casa Bianca, definendo il loro approccio goffo e poco costruttivo. Mosca ha ribadito che si oppone al dispiegamento di truppe della NATO in Ucraina, mentre Kiev lavora con gli alleati su potenziali garanzie militari.