Conosciamo tutti la tragedia avvenuta nell'autunno del 2021 durante le riprese di questo film. Secondo la sceneggiatura, il personaggio di Alec Baldwin, HarRust land, avrebbe dovuto sparare un proiettile all'interno di una chiesa in una scena specifica, e la direttrice della fotografia Halyna Hutchins avrebbe dovuto catturare tutto con la telecamera. Tuttavia, il proiettile, che doveva essere un manichino, era un proiettile vero che ha trafitto Hutchins e l'ha uccisa, mentre il regista Joel Souza (che era in piedi accanto a lei) è stato gravemente ferito. La tragedia che circonda la lettera d'amore di Baldwin al genere spaghetti western ha messo in ombra il fatto che il film stesso contiene sia una buona recitazione basata su una sceneggiatura ben scritta che una squisita cinematografia.

Grazie a Yellowstone, 1883, Horizon e molte altre produzioni in cui cowboy, pistoleri e morte violenta sono stati l'obiettivo principale, il genere western ha goduto di una sorta di rinascita negli ultimi anni, e il thriller drammatico di Baldwin Rust (che a quanto pare ha scritto nel 2019) racconta una storia che manca di originalità ma compensa con un colpo di scena e una sorta di sudicia eleganza.

Seguiamo Lucas, un ragazzo che litiga con un ragazzo della stessa età all'interno del negozio di campagna locale (Wyoming), gli rompe un braccio e si confronta così con il padre del ragazzo, che ora chiede a Lucas di saldare il suo "debito" nel suo ranch, o rischia di essere impiccato all'albero più vicino. Lucas salta il lavoro degli schiavi, poiché non ha iniziato la lite nel negozio né si sente colpevole di nient'altro che di semplice autodifesa. Invece, raccoglie il vecchio fucile del nonno morto e uccide l'intransigente proprietario del ranch. Quando diventa un ricercato, minacciato di impiccagione dallo sceriffo della città, fugge e si unisce al nonno fuorilegge Harland (Rust Baldwin), che intende portare Lucas fino in Messico per sfuggire al lungo braccio della legge. Un vecchio assetato di sangue senza scrupoli e un ragazzo in fuga uniscono le forze e cercano di resistere ai cacciatori di taglie, ai ladri, ai nativi americani e ai Pinkerton nell'America della fine del XIX secolo.

Non è mai così tetro e terribile come American Primeval, ma non è lontano.

Rust mescola l'oscurità e la spietatezza della frontiera americana con un senso di disperazione, la gestione del senso di colpa e il diventare vittima di circostanze al di fuori del proprio controllo. Unforgiven incontra Deadwood con un pizzico di Open Range descrive abbastanza bene il tono, e il dialogo, scritto da Baldwin, è credibilmente antiquato e ha quella sensazione burbera e stoica di un linguaggio che è un po' troppo elaborato per il suo bene. Il cattivo sfregiato e ingrigito di Baldwin è freddo come la pietra e senza scrupoli all'inizio, ma mostra piccoli scorci di calore nei confronti di Lucas, mentre la star diVikings Travis Fimmel in particolare offre una performance memorabile nei panni del pastore che è diventato un cacciatore di taglie assetato di sangue, e Josh Hopkins è bravo nei panni del duro ma compassioneSheriff Wood vole.

L'assassino ricercato di Baldwin è buono, molto bravo.

Rust non è affatto male; Al contrario, è davvero buono in alcune parti, ma ci sono elementi della direzione che non funzionano del tutto. Ai personaggi viene dato il tempo di svilupparsi e definirsi, e la recitazione è, come ho detto, niente di meno che credibile, ma come spettatore, purtroppo non provo assolutamente nulla per nessuno di loro. Mi trovo relativamente affascinato dalla premessa, dal tono e, soprattutto, dalla bella fotografia, ma non mi interessa davvero cosa succede a Lucas, Harland o a chiunque altro. In questo senso, questa avrebbe probabilmente funzionato meglio come miniserie con forse il triplo della durata, per permettermi come spettatore di investire di più nei personaggi di Baldwin, che, a differenza della maggior parte del genere, in realtà non sono così stereotipati come lo sono di solito.

La defunta direttrice della fotografia Halyna Hutchins è la star qui, poiché filma il Wyoming del 1888 (e l'area circostante) in un modo che rende Rust un film molto bello. La luce naturale, un efficace mix di primi piani e inquadrature complete ben tagliate funzionano in modo eccellente, proprio come quando le cose si surriscaldano. Rust vale la pena di essere visto, anche se non è buono come avrebbe potuto essere dato il copione, e Baldwin è migliore come pistolero di quanto mi aspettassi.