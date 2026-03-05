Rutte afferma che l'Articolo 5 non è sul tavolo dopo che la NATO abbatte un missile diretto verso la Turchia

HQ

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che l'alleanza attualmente non vede la necessità di invocare la clausola di difesa collettiva della NATO dopo che le difese aeree hanno intercettato un missile balistico diretto verso la Turchia.

Le autorità turche hanno riferito che le difese aeree della NATO hanno distrutto il missile mentre si avvicinava allo spazio aereo turco, segnando la prima volta che l'alleanza è stata direttamente coinvolta nel conflitto in escalation che coinvolge l'Iran.

"Nessuno sta parlando dell'Articolo 5," ha detto Rutte, riferendosi all'Articolo 5 del Trattato dell'Atlantico del Nord, che stabilisce che un attacco a un membro della NATO è considerato un attacco a tutti. Al contrario, ha sottolineato che l'incidente dimostra la prontezza e la vigilanza dell'alleanza.

Le forze armate iraniane negano di aver lanciato missili contro la Turchia, affermando che il paese rispetta la sovranità di quella che ha definito una nazione "amica"...