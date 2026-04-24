RV There Yet uscirà su Xbox il mese prossimo

Uno dei progetti indie più interessanti sul mercato in questo momento è il best-seller RV There Yet, che ha venduto 2,5 milioni di copie su Steam in poco più di una settimana alla fine dello scorso anno. Ora anche i giocatori console potranno andare in vacanza in camper, dato che lo sviluppatore svedese Nuggets Entertainment ha annunciato che il gioco sarà rilasciato anche su Xbox.

Non abbiamo ancora una data di uscita, ma il trailer Xbox qui sotto rivela che non dovremo aspettare molto, dato che il gioco è previsto per il lancio già a maggio. E la cosa è ancora migliore: sarà incluso anche nel Game Pass fin dall'inizio.

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RV There Yet è stato rilasciato su PC lo scorso ottobre e offre una vacanza in camper per un massimo di quattro persone, e su Steam la premessa è descritta come segue:

"Tu e i tuoi amici siete sulla via di casa da una vacanza rilassante ma siete costretti a prendere un percorso alternativo. Fai attraversare il tuo camper per la zona remota e trova l'uscita per la Route 65.

Non tutti quelli che entrano nella Mabutts Valley ne esistono vivi. Quindi assicuratevi di mantenere un flusso costante di hamburger, antidoti e il classico: EpiPens."