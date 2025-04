Ryan Coogler condivide una strana influenza per il nuovo film Sinners

HQ

Ryan Coogler non è solo un acclamato regista di Hollywood, ma è anche un grande fan di tutto ciò che riguarda l'animazione. Film, programmi TV e altro hanno influenzato i suoi progetti, e ha rivelato che l'ispirazione dietro il suo ultimo film, Sinners, proviene da una fonte piuttosto insospettabile.

Parlando con lo YouTuber Cappello di paglia Pippo, Coogler ha rivelato che Il gatto con gli stivali: L'ultimo desiderio è servito da ispirazione per Sinners. In particolare, il cattivo del film, Morte, e i suoi occhi penetranti possono essere trovati sui vampiri nel film horror d'azione.

Il comportamento della morte è anche qualcosa che Coogler usava per far risaltare i suoi vampiri e diventare più intimidatori. Sembra che abbia dato i suoi frutti, dato che Sinners ha impressionato la critica sin dalla sua uscita, e quindi forse più registi dovrebbero dare un'occhiata all'animazione per trovare qualche ispirazione in più.