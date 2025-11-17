Ryan Coogler conferma che Black Panther 3 è il suo prossimo film

Ryan Coogler presto tornerà al posto di regista per tornare al Marvel Cinematic Universe. L'uomo dietro Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever - oltre a crediti da produttore su una serie di idee recenti come Ironheart e Eyes of Wakanda - tornerà presto per il terzo film di questa cosiddetta trilogia di film.

Durante un panel Sinners al programma Contenders Film: Los Angeles di Deadline, Coogler ha rivelato che Black Panther 3, quello che dovrebbe includere Denzel Washington in qualche forma, sarà il suo "prossimo film".

Completamente, Coogler spiegò: "Se fosse chiunque tranne te, direi: 'Non posso né confermare né smentire. Ma ci stiamo lavorando sodo.... Sì, è il prossimo film."

Per quanto riguarda la data di debutto, si dice che Black Panther 3 arriverà nel 2028, ma non sono state ancora confermate informazioni certe a riguardo. Quello che sappiamo è che Letitia Wright tornerà come Shuri/Black Panther (successore di Chadwick Boseman) in Avengers: Doomsday nel dicembre 2026, per la sua prossima apparizione come personaggio. E per maggiori informazioni su Black Panther, il personaggio apparirà in Marvel 1943: Rise of Hydra, che è stato recentemente posticipato al 2026.