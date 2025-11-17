Ryan Coogler conferma che Black Panther 3 è il suo prossimo film
Dovrebbe essere la fine della sua trilogia dell'Universo Cinematografico Marvel.
Ryan Coogler presto tornerà al posto di regista per tornare al Marvel Cinematic Universe. L'uomo dietro Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever - oltre a crediti da produttore su una serie di idee recenti come Ironheart e Eyes of Wakanda - tornerà presto per il terzo film di questa cosiddetta trilogia di film.
Durante un panel Sinners al programma Contenders Film: Los Angeles di Deadline, Coogler ha rivelato che Black Panther 3, quello che dovrebbe includere Denzel Washington in qualche forma, sarà il suo "prossimo film".
Completamente, Coogler spiegò: "Se fosse chiunque tranne te, direi: 'Non posso né confermare né smentire. Ma ci stiamo lavorando sodo.... Sì, è il prossimo film."
Per quanto riguarda la data di debutto, si dice che Black Panther 3 arriverà nel 2028, ma non sono state ancora confermate informazioni certe a riguardo. Quello che sappiamo è che Letitia Wright tornerà come Shuri/Black Panther (successore di Chadwick Boseman) in Avengers: Doomsday nel dicembre 2026, per la sua prossima apparizione come personaggio. E per maggiori informazioni su Black Panther, il personaggio apparirà in Marvel 1943: Rise of Hydra, che è stato recentemente posticipato al 2026.