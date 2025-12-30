Ryan Coogler rivela dettagli della sua sceneggiatura originale di Black Panther 2

HQ

Il franchise di Black Panther e l'intero MCU hanno dovuto cambiare rotta quando Chadwick Boseman è tragicamente morto nell'agosto 2020. L'attore aveva solo 43 anni, e sebbene la Marvel sapesse che non lo avrebbe mai sostituito come T'Challa, cercò comunque di continuare l'eredità di Black Panther in Black Panther: Wakanda Forever.

Ryan Coogler, il regista di entrambi i film di Black Panther, ha recentemente parlato di quanto fosse diversa la sua bozza originale per il sequel. Parlando con Josh Horowitz in un recente episodio di Happy Sad Confused, Coogler ha rivelato una storia che ruota attorno a un rituale wakandiano chiamato Rituale degli 8.

"La cosa principale del copione era una cosa chiamata il Rituale degli 8 dove, [quando] un principe ha 8 anni, deve andare a passare 8 giorni nella boscaglia con suo padre," Disse Coogler. "La regola è che per quegli 8 giorni il principe può fare qualsiasi domanda al padre e il padre deve rispondere. Durante quegli 8 giorni, Namor lancia un attacco... e in quella sceneggiatura era una versione diversa di Namor, ma doveva affrontare qualcuno incredibilmente pericoloso, ma a causa di questo rituale, suo figlio doveva essere intrecciato al fianco per tutto il tempo... altrimenti avrebbero dovuto violare questo rituale che non era mai stato infranto. Era folle, e Chadwick stava per ucciderla, ma la vita va come va."

"Ho adorato quella sceneggiatura. Ho messo così tanto in quella versione del film perché sentivo di aver conosciuto Chadwick come interprete," ha detto Coogler riguardo alla bozza originale di 180 pagine. "Ho lanciato molto contro Chad nel primo Panther, ma mi sono reso conto che stavo solo scalfiando la superficie."

Sembra molto improbabile che riusciremo mai a leggere quella sceneggiatura o a vedere quella storia, ma Coogler ha comunque fatto del suo meglio con il sequel di Black Panther, Wakanda Forever. Dovremo vedere come affronterà il suo ritorno in Wakanda nel prossimo terzo film di Black Panther.