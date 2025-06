Ryan Gosling deve salvare il mondo in Project Hail Mary

Di solito, quando pensiamo ai film apocalittici, è la Terra in particolare che sta andando incontro alla sua fine o è minacciata, lasciando l'umanità a lottare per trovare una soluzione. Questo include progetti come Armageddon o Don't Look Up, ma nel prossimo futuro siamo destinati ad affrontare un problema come mai prima d'ora poiché il nostro sole sta morendo, ma lo è anche ogni altro sole nelle sue vicinanze, lasciando tutti tranne una stella come ospite vitale. Quindi, come possiamo arrivarci e assicurare la sopravvivenza dell'umanità? Naturalmente, la soluzione è trovare l'unico uomo per il lavoro, un insegnante di scienze non qualificato interpretato da Ryan Gosling.

Sì, questa è fondamentalmente la premessa di Project Hail Mary, l'ultimo film di Amazon MGM Studios. Ruota attorno a un insegnante di scienze che viene inviato tra le stelle per studiare una stella lontana e determinare il suo potenziale per ospitare la vita umana, un evento che vede l'insegnante di scienze di Gosling affrontare due problemi inaspettati lungo la strada; sia una minaccia aliena che una perdita di memoria.

La sinossi completa spiega: "L'insegnante di scienze Ryland Grace (Ryan Gosling) si sveglia su un'astronave lontana anni luce da casa senza ricordare chi sia o come ci sia arrivato. Quando la sua memoria ritorna, inizia a scoprire la sua missione: risolvere l'enigma della misteriosa sostanza che causa l'estinzione del sole. Deve fare appello alle sue conoscenze scientifiche e alle sue idee non ortodosse per salvare tutto sulla Terra dall'estinzione... Ma un'amicizia inaspettata significa che potrebbe non doverlo fare da solo".

Per quanto riguarda la data diProject Hail Mary debutto, il film uscirà nelle sale il 20 marzo 2026 e sarà interpretato anche da Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung e Milana Vayntrub. È basato sul romanzo di Andy Weir, è diretto da Phil Lord e Christopher Miller, e potete vedere il trailer del film qui sotto.