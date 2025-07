Ryan Gosling finalmente riconosce il meme "lui è letteralmente me"

HQ

Per molto tempo l'anno scorso e per l'inizio di quest'anno la gente ha postato clip di Ryan Gosling e dei personaggi che interpreta nei film e ha detto che era "letteralmente" loro. Che si tratti di Gosling che appare goffamente davanti alla telecamera e poi si trascina via o di essere la bella macchina di carisma che è di solito, i fan sono stati attratti dalla sua presenza e dalla sua aura.

Il meme è già stato portato su Gosling, ma al Comic-Con dello scorso fine settimana, sembra che finalmente l'abbia ottenuto. Un fan ha gridato che Gosling li capisce, al che ha risposto "sei letteralmente me!"

Da Blade Runner a Drive a The Place Beyond the Pines, la filmografia di Gosling è ancora oggi utilizzata nei meme, anche se appare più raramente di quanto non facesse qualche tempo fa. Tuttavia, dato che Gosling rimane uno degli uomini più importanti di Hollywood, siamo sicuri che troverà sempre un modo per tornare nei nostri cuori. Dopotutto, lui è letteralmente noi.

