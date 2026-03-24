Ryan Gosling: "Non è compito del pubblico salvare i cinema"

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I cinema non sono più come una volta, e il pubblico sembra sempre più disimpegnato e disilluso—ma perché? La scusa più comune da parte di Hollywood negli ultimi anni è stata che il mercato è cambiato, che lo streaming ha rovinato la cultura cinematografica e che molte persone sono semplicemente troppo pigre e preferiscono restare a casa sul divano. Ma secondo Ryan Gosling, tutto questo è solo sciocchezza—una scusa banale.

Invece, l'attore crede che sia colpa dell'industria. Non dovrebbe essere responsabilità del pubblico mantenere vivi i cinema, e Hollywood deve semplicemente dare alle persone un buon motivo per uscire e pagare. Durante una proiezione di Project Hail Mary, si è messo davanti al pubblico e ha detto:

"Sei anni fa, ho ricevuto il manoscritto. La cosa più ambiziosa che farò mai, sembrava impossibile. Era troppo bello per non provarci. Sei anni dopo, ce l'abbiamo fatta. Eccoci qui, siamo tutti tornati al cinema. Non è tuo compito tenerli aperti, è nostro compito creare cose che rendano la tua pena uscire allo scoperto."

Brutalmente semplice e i numeri del weekend d'apertura di Project Hail Mary confermano anche la sua affermazione. In breve: se il film sembra un'esperienza "imperdibile", il pubblico si riverserà nelle sale. Il problema sorge solo quando i film proiettati sembrano generici e stanchi.

Sei d'accordo con Gosling?