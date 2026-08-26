Ryan Gosling sta sviluppando un nuovo film live-action dei Flintstones

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Sembra sia ora di tornare a Bedrock. Warner Bros. sta sviluppando un nuovo film live-action basato sui Flintstones, con Ryan Gosling coinvolto dietro le quinte.

A differenza dei film precedenti, Fred Flintstone non sarà il protagonista. Invece, la storia ruoterà attorno a un Bamm-Bamm Rubble adulto, figlio di Barney e Betty Rubble. Si è già ipotizzato che Gosling possa interpretare personalmente il ruolo, anche se non è stato confermato alcun casting.

Questo sarebbe stato il terzo grande film live-action basato sulla classica serie animata di Hanna-Barbera, dopo I Flintstones del 1994 e I Flintstones in Viva Rock Vegas del 2000.

Non è stata annunciata alcuna data di uscita.