Ryan Reynolds e Kenneth Branagh sono protagonisti della commedia da amici Mayday di Apple TV

Apple TV ha già esplorato il periodo della Guerra Fredda in serie come For All Mankind e il più recente spin-off di Star City, ma presto è pronta a farlo di nuovo. La piattaforma di streaming ha presentato il primo trailer della commedia d'azione tra amici nota come Mayday, con un film che segue un pilota da caccia statunitense abbattuto e un ex agente del KGB che cercano di fuggire dall'Unione Sovietica e fuggire negli Stati Uniti.

Conosciuto come Mayday, questo film è diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein e vede Ryan Reynolds e Kenneth Branagh come protagonisti rispettivamente come pilota statunitense ed ex agente del KGB. Il cast è inoltre rafforzato da Marcin Doroncinski, Maria Bakova e David Morse, e la data della prima è relativamente prossima e fissata per il 4 settembre su Apple TV.

È stato anche pubblicato un trailer di Mayday, che potete vedere qui sotto per un assaggio di ciò che ci aspetta, insieme alla sinossi ufficiale.

"Quando il pilota di élite della Marina degli Stati Uniti, il tenente Troy "Assassin" Kelly, viene inviato in una missione top secret in territorio russo nel pieno della Guerra Fredda, l'operazione implode, lasciandolo bloccato dietro le linee nemiche. Scoperto da Nikolai Ustinov, un ex agente del KGB burbero con una passione per la cultura americana, Troy pensa di essere spacciato — ma potrebbe un'alleanza improbabile tra i due portare al salvataggio di Troy e a un legame che nessuno dei due si aspettava?"