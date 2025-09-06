Ryan Reynolds: "Non ho messo piede sul set del giorno del giudizio"

HQ

C'è stato un bel trambusto quando Ryan Reynolds ha caricato un'immagine in cui lui (o meglio Deadpool) aveva scarabocchiato la lettera "A" sopra il logo degli Avengers. Da allora, è stato più o meno dato per scontato che Deadpool sarebbe apparso nel prossimo Avengers: Doomsday. Lo stesso Reynolds, tuttavia, non aveva commentato, fino a quel momento. Quando gli è stato chiesto da Entertainment Weekly, ha affermato di non essere stato contattato per il film.

I fan dei film di Deadpool sanno che Reynolds ha inserito riferimenti a John Candy in ogni film in cui ha interpretato il Mercenario con la bocca. Tuttavia, ha ammesso di non essere stato sul set di Doomsday per fare di nascosto tali cenni – espliciti o sottili – al defunto attore. Naturalmente, questo potrebbe essere solo un depistaggio giocoso e Deadpool potrebbe ancora farsi strada nel film.

"Ce ne sono quattro che ho lì dentro. Certo, le ho scritte tutte a casa in pigiama, e nessuno le ha viste né ho messo piede sul set. Ma, sì, questo è il massimo che potrò fare su questo".

Non è chiaro se Reynolds sia timido o sincero, ma sembra che i fan della Marvel dovranno aspettare ancora un po' per sapere se l'energia caotica di Deadpool si scontrerà con gli eroi più potenti della Terra.