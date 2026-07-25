Ryan Reynolds sul suo futuro nell'Universo Cinematografico Marvel: "Prima o poi ci sarà un altro Deadpool "

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Il trailer di Avengers: Doomsday è arrivato di recente e ha dipinto il quadro di un grande e catastrofico lavoro corale che senza dubbio rimodellerà l'Universo Cinematografico Marvel in modi incommensurabili. Ma un personaggio che mancava nel trailer era Deadpool, poiché dopo aver causato scompiglio tra le linee temporali in Deadpool & Wolverine nel 2024, il Mercenario con la Bocca è scomparso nella macchina Marvel, anche se questo non è previsto per essere permanente.

Parlando al Fanatics Fest, come ripreso da Hobby Nonsense, Ryan Reynolds è salito sul palco per dichiarare chiaramente ed esplicitamente che Deadpool tornerà prima o poi e che l'MCU non ha ancora finito con l'anti-eroe dal linguaggio volgare.

"Ci sono alcuni tagli davvero profondi che penso manchino nei film. Penso che ci siano alcuni tagli profondi da alcuni fumetti... Ci sono cose in arrivo. Prima o poi ci sarà un altro Deadpool."

Ecco fatto! La grande domanda è se sarà di nuovo affiancato sullo schermo dal Wolverine di Hugh Jackman per la terza volta dopo X-Men Origins: Wolverine e Deadpool & Wolverine...