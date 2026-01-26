Ryanair è aperto a usare Starlink in futuro nonostante la faida con Musk
La compagnia aerea aumenta le previsioni di profitto e passeggeri dopo che uno scontro pubblico con Elon Musk attira l'attenzione e aumenta le prenotazioni.
Ryanair ha dichiarato che potrebbe considerare in futuro l'uso dell'internet satellitare Starlink di Elon Musk sui suoi aerei, nonostante una recente faida pubblica tra l'amministratore delegato della compagnia e il miliardario imprenditore tecnologico.
Il direttore finanziario della compagnia, Neil Sorahan, ha detto che Ryanair sceglierà infine "chi è il migliore, quando la tecnologia e il prezzo sono giusti" per quanto riguarda il wifi a bordo. I suoi commenti arrivano dopo un acceso scambio online tra il capo di Ryanair, Michael O'Leary, e Musk sul fatto che la compagnia low-cost debba seguire rivali come Lufthansa e British Airways nell'installazione della tecnologia Starlink.
O'Leary ha respinto l'idea la scorsa settimana, sostenendo che aggiungere antenne creerebbe ulteriore resistenza del carburante e aumenterebbe significativamente i costi. Musk ha risposto sulla sua piattaforma X, definendo quella valutazione errata, scatenando un botta e risposta in cui entrambi si sono scambiati insulti. Sorahan ha poi descritto la lite come "divertente" e ha detto che aveva generato un aumento del traffico verso il sito di Ryanair.
O'Leary ha affermato che la controversia ha contribuito ad aumentare le prenotazioni tra il 2% e il 3%, dopo che la compagnia aerea ha lanciato una campagna promozionale ironica deridendo Musk. Nonostante l'attenzione, Sorahan ha detto che il wifi a bordo rimane una prospettiva lontana, citando i costi del carburante e i dubbi sul fatto che i passeggeri sulle rotte a breve percorrenza di Ryanair sarebbero disposti a pagare il servizio.
I commenti sono arrivati mentre Ryanair ha aumentato le sue previsioni su numero di passeggeri, tariffe e profitti. La compagnia ora prevede di trasportare 216 milioni di passeggeri entro marzo 2027 e ha dichiarato che le tariffe medie di quest'anno aumenteranno fino all'8%. Sebbene l'utile del terzo trimestre sia diminuito, Ryanair ha mantenuto una forte previsione annuale per l'intero anno e ha dichiarato che le consegne di aerei da parte di Boeing stavano procedendo più fluidamente rispetto a un anno fa.