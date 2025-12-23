Ryanair multata per 256 milioni di euro per tattiche di blocco dei venditori di biglietti online

HQ

L'autorità italiana per la concorrenza ha multato Ryanair per 256 milioni di euro per aver abusato del suo potere di mercato limitando la vendita dei biglietti tramite agenzie di viaggio online e costringendo i clienti ad acquistare direttamente dal proprio sito web.

I regolatori hanno affermato che la compagnia aerea ha utilizzato barriere tecniche tra il 2023 e il 2025 per bloccare o interrompere le prenotazioni effettuate tramite piattaforme terze, indebolendo la concorrenza e rendendo più difficile per gli agenti vendere voli Ryanair insieme ad altre compagnie aeree o servizi di viaggio.

Informazioni sulle misure:

L'autorità ha dichiarato che Ryanair ha introdotto misure come il blocco dei pagamenti, la cancellazione degli account delle agenzie e l'obbligo di controlli di riconoscimento facciale per i clienti che prenotavano tramite agenzie di viaggio, sostenendo motivi di sicurezza.

Ryanair ha dichiarato che farà ricorso contro la sentenza, definendola legalmente imperfetta. L'amministratore delegato Michael O'Leary ha sostenuto che vendere direttamente permette alla compagnia di offrire tariffe più basse e ha accusato gli agenti di viaggio di aggiungere costi nascosti. Nonostante la disputa e un temporaneo calo delle vendite dei biglietti, Ryanair rimane la più grande compagnia aerea d'Europa e una delle più preziose al mondo.

Michael O'Leary:

"(O'Leary ha detto che era) un affronto alla tutela dei consumatori e alla legge sulla concorrenza."

"Internet e il sito web della ryanair.com hanno permesso a Ryanair di distribuire direttamente ai consumatori, e Ryanair ha trasferito questi risparmi del 20% sotto forma delle tariffe aeree più basse in Italia e in Europa. Ryanair non vede l'ora di riuscire ad annullare con successo questa sentenza legalmente errata e la sua assurda multa di 256 milioni di euro in tribunale."