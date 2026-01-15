Ryanair non vuole la connessione internet Starlink a bordo dei suoi aerei perché "comporta una penalità del 2% di carburante"

HQ

Ryanair ha escluso l'installazione dell'internet satellitare Starlink di Elon Musk sui suoi aerei, affermando che la tecnologia aumenterebbe i costi del carburante senza offrire abbastanza valore ai passeggeri sulle rotte a breve raggio.

L'amministratore delegato della compagnia low cost, Michael O'Leary, ha dichiarato che l'antenna necessaria per Starlink creerebbe resistenza e peso extra, portando a una penalità stimata del 2% nel carburante. Per una compagnia aerea costruita sul mantenimento dei costi il più bassi possibile, ha detto, questo compromesso non ha senso.

La decisione distingue Ryanair da alcuni rivali. Lufthansa ha recentemente annunciato che equipaggierà gli aerei con Starlink, mentre anche SAS ha adottato il sistema, citando una resistenza aerodinamica inferiore rispetto alle opzioni concorrenti di connettività in volo.

Ryanair CEO Michael O'Leary:

"Devi mettere un'antenna sulla fusoliera, ha una penalità del 2% di carburante a causa del peso e della resistenza aerodinamica. Non pensiamo che i nostri passeggeri siano disposti a pagare per il WiFi per un volo medio di un'ora."