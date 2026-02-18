Ryanair permetterà ai cittadini con doppia cittadinanza sui voli britannici nonostante i passaporti scaduti: una linea di salvezza temporanea

HQ

Ryanair ha dichiarato che i cittadini britannici con doppia cittadinanza potrebbero essere in grado di salire sui voli per il Regno Unito anche se il loro passaporto britannico è scaduto, offrendo sollievo a chi è preoccupato per l'entrata in vigore delle nuove regole sull'immigrazione la prossima settimana. La compagnia aerea ha confermato che la prova della cittadinanza britannica (inclusi un passaporto scaduto o un certificato di diritto) sarà accettata, con la verifica del governo britannico se necessaria.

La chiarificazione arriva mentre migliaia di cittadini con doppia cittadinanza in Europa affrontano incertezza riguardo a un nuovo requisito di presentare un passaporto britannico o un costoso certificato di diritto, una misura che ha spinto a richieste di un periodo di grazia per evitare interruzioni nei viaggi. Il gruppo di settore del settore del settore dei viaggi ABTA ha evidenziato la confusione e ha esortato le autorità a fornire linee guida chiare ai viaggiatori nelle prossime settimane, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti...