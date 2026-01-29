Ryanair punta a un wi-fi gratuito a bordo entro cinque anni

HQ

Ryanair prevede di implementare il Wi-Fi gratuito in tutta la sua flotta entro i prossimi tre-cinque anni, una volta che la tecnologia di connettività aeronautica diventerà più efficiente, ha dichiarato mercoledì il CEO Michael O'Leary.

La compagnia è ancora in trattative con fornitori come Starlink, Amazon Web Services e Vodafone, nonostante un recente scambio pubblico tra O'Leary ed Elon Musk. O'Leary ha escluso l'installazione di sistemi di generazione attuale, sostenendo che antenne Wi-Fi esterne creano ulteriore resistenza e costerebbero alla compagnia aeriana circa 200 milioni di dollari all'anno in consumo di carburante extra.

Secondo O'Leary, il principale disaccordo con i fornitori è l'assunzione che i passeggeri sarebbero disposti a pagare per il Wi-Fi, cosa che Ryanair non crede. Ha affermato che i progetti futuri potrebbero integrare antenne nella struttura dell'aeromobile, come il cono anteriore o il vano bagagli, eliminando penalità sul carburante e rendendo il Wi-Fi gratuito sostenibile.

O'Leary ha inoltre invitato i governi europei a finanziare contromisure contro le incursioni di droni che hanno interrotto i voli nella regione, sostenendo che la sicurezza dello spazio aereo dovrebbe essere trattata come una questione di difesa piuttosto che come una spesa per le compagnie aeree. E Wi-Fi: 3-5 anni. Dovremo aspettare e vedere quando la tecnologia (e l'economia) si allineeranno affinché Ryanair possa attivare la connettività gratuita su tutta la sua rete.