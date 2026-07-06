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Ryanair stabilisce un nuovo record mensile con 21,2 milioni di passeggeri

Si scopre che alla gente piacciono prezzi più bassi.

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Per molti anni, la Ryanair irlandese è stata la principale compagnia aerea low-cost in Europa, trovando costantemente nuovi modi per risparmiare, che poi si traducono in tariffe aeree più economiche. Sebbene diverse aziende abbiano cercato di copiare il loro modello, continuano a crescere, e Flygtorget ora riporta che è stato raggiunto un nuovo traguardo.

Il mese scorso hanno trasportato 21,2 milioni di passeggeri, più di qualsiasi altra compagnia aerea, battendo così il record stabilito nell'agosto 2025. Ryanair ha anche una capacità fenomenale di riempire i posti, con un fattore di carico del 95 percento.

Non c'è alcun segno che questo successo rallenterà presto; al contrario, Ryanair ha ordinato 300 Boeing 737 MAX 10 (l'unico modello che l'azienda utilizza per mantenere bassi i costi), e sembra probabile che questo nuovo record verrà battuto nuovamente nel prossimo futuro.

Ryanair stabilisce un nuovo record mensile con 21,2 milioni di passeggeri
Shutterstock

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