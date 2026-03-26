Ryu Ga Gotoku Studio presenta un nuovo sguardo su Stranger Than Heaven e promette una trasmissione dedicata a maggio

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Sapevamo in anticipo che Ryu Ga Gotoku Studio sarebbe apparso nell'anteprima Xbox Partner, poiché era stato ufficialmente dichiarato che il prossimo action-RPG Stranger Than Heaven sarebbe stato presente e avrebbe presentato un nuovo trailer.

Poiché questa parte dello show è ormai giunta al termine, possiamo condividere con piacere questo nuovo trailer qui sotto, con un video che conferma che il gioco avrà un'ambientazione multi-città e multi-epoca, che coprirà il 1915, 1929, 1943, 1951 e 1965.

Guardando a cosa tratta il gioco, le informazioni più precise non sono spiegate molto, ma il rappresentante e produttore esecutivo di RGG Studio Masayoshi Yokoyama ha aggiunto qualche dettaglio in più in un post dedicato al blog Xbox Wire.

"Non possiamo dire molto di più [su questo] rispetto a quanto mostrato oggi. Ma come puoi immaginare, 5 città e 5 ere è un'impresa enorme. Stiamo mettendo una grande cura nel dare vita a questi tempi e luoghi che sentiamo raramente esplorati nei giochi. È davvero un'esperienza unica che non si può trovare da nessun'altra parte."

Per quanto riguarda quando potremo vedere di più da Stranger Than Heaven, è stato confermato che RGG Studio apparirà in una trasmissione dedicata per il gioco il 7 maggio. Sarà un evento organizzato da Xbox chiamato Xbox Presents: Uno sguardo speciale su Stranger Than Heaven e per quanto riguarda l'orario di prima, ci è stato detto che è previsto alle 00:00 BST/1:00 CET del 7 maggio, un momento ideale per i fan europei!

Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto. La data di lancio del gioco non è stata menzionata, solo che sarà "presto".