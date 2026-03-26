Ryu Ga Gotoku Studio presenta un nuovo sguardo su Stranger Than Heaven e promette una trasmissione dedicata a maggio
Il successivo grande action-RPG del celebre studio giapponese fece la sua apparizione al Xbox Partner Preview show.
Sapevamo in anticipo che Ryu Ga Gotoku Studio sarebbe apparso nell'anteprima Xbox Partner, poiché era stato ufficialmente dichiarato che il prossimo action-RPG Stranger Than Heaven sarebbe stato presente e avrebbe presentato un nuovo trailer.
Poiché questa parte dello show è ormai giunta al termine, possiamo condividere con piacere questo nuovo trailer qui sotto, con un video che conferma che il gioco avrà un'ambientazione multi-città e multi-epoca, che coprirà il 1915, 1929, 1943, 1951 e 1965.
Guardando a cosa tratta il gioco, le informazioni più precise non sono spiegate molto, ma il rappresentante e produttore esecutivo di RGG Studio Masayoshi Yokoyama ha aggiunto qualche dettaglio in più in un post dedicato al blog Xbox Wire.
"Non possiamo dire molto di più [su questo] rispetto a quanto mostrato oggi. Ma come puoi immaginare, 5 città e 5 ere è un'impresa enorme. Stiamo mettendo una grande cura nel dare vita a questi tempi e luoghi che sentiamo raramente esplorati nei giochi. È davvero un'esperienza unica che non si può trovare da nessun'altra parte."
Per quanto riguarda quando potremo vedere di più da Stranger Than Heaven, è stato confermato che RGG Studio apparirà in una trasmissione dedicata per il gioco il 7 maggio. Sarà un evento organizzato da Xbox chiamato Xbox Presents: Uno sguardo speciale su Stranger Than Heaven e per quanto riguarda l'orario di prima, ci è stato detto che è previsto alle 00:00 BST/1:00 CET del 7 maggio, un momento ideale per i fan europei!
Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto. La data di lancio del gioco non è stata menzionata, solo che sarà "presto".