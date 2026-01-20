Ryu ga Gotoku Studio tratta ancora ogni progetto di Like a Dragon come se fosse potenzialmente l'ultimo

HQ

Proprio come per Final Fantasy, il primo gioco della serie Yakuza (ora chiamato Like a Dragon) era pensato come un'uscita autonoma. È stata quindi un'esperienza completa dall'inizio alla fine, dove tutto doveva andare perfettamente. In un'intervista con Famitsu (tramite Automaton), il produttore esecutivo della serie Masayoshi Yokoyama rivela ora che questa mentalità è rimasta con lo sviluppatore anche se ora è un universo a sé stante.

Solo con Yakuza 3 ha iniziato a vedere il fenomeno come una serie, e anche ora, quando vengono sviluppati nuovi giochi, vengono trattati come se fossero gli ultimi. Ecco perché non ha ancora pensato a cosa succederà al nuovo protagonista Ichiban Kasuga dopo Like a Dragon: Infinite Wealth:

"Anche ora che è una serie, continuo a creare ogni capitolo pensando che potesse essere l'ultimo capitolo. Ad esempio, non ho ancora pensato a cosa succederà a Ichiban Kasuga in futuro."

Anche se ammette che i personaggi popolari hanno maggiori possibilità di restare più a lungo e ottenere un ruolo più importante, dice di non aver creato Ichiban per essere popolare, ma di essersi concentrato sul creare un gioco di successo affinché la popolarità potesse derivare da questo:

"Fondamentalmente, credo che la popolarità dei personaggi non emergerà a meno che il gioco non venda bene. Quindi non ho mai creato un personaggio pensando che sarebbe diventato popolare."

Like a Dragon: Infinite Wealth è stato pubblicato quasi esattamente due anni fa, seguito dallo spin-off Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii un anno fa. Anche se Ryu Ga Gotoku Studio è incredibilmente produttivo, attualmente stanno lavorando anche a Virtua Fighter 6, al remake di Yakuza Kiwami 3, e ovviamente hanno altri giochi in cantiere. Non sappiamo quando rivedremo Kasuga in un nuovo capitolo principale, ma probabilmente non sarà prima del 2028.

Fino ad allora, possiamo consolarci con il fatto che è stato rilasciato il mese scorso in Sonic Racing: Crossworlds come personaggio ospite giocabile.