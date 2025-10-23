Ryukishi07 spiega l'orrore di Silent Hill f: "È come condire l'insalata"

HQ

L'iconico franchise horror è tornato con una vendetta. E ci sono molte indicazioni che questo sia solo l'inizio, con Konami che guarda al futuro e ai modi per espandere il franchise in molte nuove ed entusiasmanti direzioni. Come già sappiamo, Bloober Team sta già lavorando alacremente a un remake del primo gioco. Secondo alcune indiscrezioni avrebbero anche iniziato le prime riprese di un remake basato sul tanto amato terzo capitolo, e come tale il futuro si prospetta davvero roseo per Silent Hill.

Con Silent Hill f, Konami ci ha anche dato una svolta leggermente nuova, una storia diversa da quella che abbiamo visto nei precedenti giochi della serie, e che forse ricordava di più Project Zero in qualche modo. Durante l'Anime Expo di quest'anno, uno degli sceneggiatori del gioco è stato invitato e ha parlato di come il team abbia scelto di lavorare con l'orrore nel gioco, qualcosa che ha paragonato al condimento per l'insalata.

"È come condire l'insalata. Si agitano le erbe e l'olio e si amalgamano insieme. Ma dopo un po' di tempo, si separa lentamente e si possono vedere gli strati"

In realtà è un confronto piuttosto interessante, in cui Silent Hill, proprio come i giochi precedenti, ti pone spesso la domanda: cos'è reale e cos'è pura immaginazione? Un guscio superficiale di incubi che nasconde un disordine psicologico di fondo. Ha continuato spiegando come il gioco, secondo lui, sia una storia sull'amore e sulla perdita.

"Voglio che la gente capisca che questa è una storia di tristezza e amore, non solo di orrore. Questi elementi sono necessari per costruire un'esperienza horror reale e d'impatto"

Sei d'accordo con l'affermazione? E hai giocato a Silent Hill f ?