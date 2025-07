S-Game sfoggia 22 minuti di Phantom Blade: Zero di gameplay, promette l'annuncio della data di uscita quest'anno

HQ

Per un gioco di cui non sappiamo ancora quando arriverà effettivamente, lo sviluppatore S-Game ha sfoggiato un sacco di Phantom Blade: Zero nel corso degli anni. Ciò include anche quest'estate, come parte dell'evento S-Party, lo studio ha rilasciato un enorme video di gameplay di 22 minuti che offre un assaggio approfondito di ciò che sarà offerto quando verrà lanciato.

Il gameplay mette in mostra l'esplorazione della mappa che sarà disponibile nel gioco, così come la storia che cercherà di offrire, il sistema di combattimento Kung Fu ricco di azione e una frenetica battaglia a due boss che farà tremare molti per paura di doverlo battere. S-Game non solo è stato all'altezza di questa sfida, ma ha anche completato ciascuna di queste imprese al livello di difficoltà Extreme che sarà presente.

Ma questo non è tutto ciò che questa presentazione del gameplay ha cercato di evidenziare. Alla fine, è stato confermato che avremmo appreso di più sulla data di uscita definitiva del gioco quest'anno, senza che per il momento fosse menzionata una data esatta. Un'ipotesi ragionevole è che potremmo saperne di più presto, forse a Gamescom Opening Night Live o a Tokyo Game Show dopo, o anche come ultima opportunità a The Game Awards a dicembre. Ad ogni modo, poiché non conosciamo ancora la data di uscita definitiva, un lancio nel 2025 sembra improbabile, anche se non impossibile.

Dai un'occhiata ai 22 minuti di gameplay qui sotto.