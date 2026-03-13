Sabalenka è sicura che Victoria Mboko diventerà un giorno campionessa del Grande Slam

HQ

Le semifinali di Indian Wells nel singolare femminile sono state decise, dopo che Aryna Sabalenka ha battuto Victoria Mboko 7-6(0), 6-4. La canadese diciannovenne ha offerto una grande lotta contro la numero 1 del mondo, e Sabalenka ha detto che diventerà una futura campionessa del Grande Slam. " È incredibile vedere quanto siano coraggiose queste giovani ragazze di questi tempi. Escono là fuori e cercano i loro colpi. Sono aggressivi e litigano. È incredibile da vedere", ha detto la bielorussa, puntando al suo secondo titolo dell'anno dopo il Brisbane International.

Sabalenka è stata inserita nella classifica più bassa delle ultime quattro, la ceca Linda Nosková, attualmente al 14º posto mondiale, a partire dalle 00:00 CET di sabato alle 23:00 GMT di venerdì. Dall'altra parte del tabellone, Elena Rybakina affronterà Elina Svitolina a partire dalle 14:00 CET, alle 13:00 GMT di sabato.

La finale non ha ancora un orario confermato, ma probabilmente sarà domenica all'alba, con la finale del singolare maschile domenica sera o lunedì all'alba in ora europea.