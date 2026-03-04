Sabalenka e Swiatek non sono d'accordo sulla proposta di partite a cinque set nei tornei del Grande Slam femminili

HQ

La numero 1 mondiale Aryna Sabalenka pensa che avrebbe vinto più Grand Slam se le partite fossero finite al meglio dei cinque set, come accade nei Grand Slam maschili. "Penso che probabilmente avrei vinto più Grand Slam. Mi sento fisicamente molto forte, e sono abbastanza sicuro che il mio corpo possa reggerlo. Quindi facciamolo", ha detto, riferendosi a una proposta di Craig Tiley, nuovo CEO dell'associazione tennistica statunitense ed ex direttore dell'Australian Open, di far partire dai quarti di finale partite a cinque set in torneo del Grande Slam.

Sabalenka, figura imponente nel tennis femminile, alta 1,82 metri e 80 km di peso, afferma che questa misura significherebbe una maggiore preparazione fisica per le altre giocatrici, "ma penso che siamo nello sport e dobbiamo preoccuparci di noi stesse. Se succede, avrò un grande vantaggio", ha detto il 28enne bielorusso, che ha vinto quattro Slam.

Tuttavia, la numero 2 mondiale Iga Swiatek non è un fan dell'idea. "Non so se riusciremmo a mantenere quel livello di gioco per cinque set. Beh, è un dato di fatto, gli uomini sono fisicamente più forti e sanno gestirlo meglio", ha detto il giocatore polacco di 24 anni, vincitore di sei Grand Slam, aggiungendo che "è un approccio strano in un mondo dove tutto sta diventando più veloce, quindi non so se al pubblico piacerebbe, onestamente", e che significherebbe un cambiamento nel calendario, perché avrebbe dato loro meno tempo per prepararsi ad altri tornei.