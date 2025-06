Sabalenka schiaccia Swiatek, ponendo fine alla sua dinastia come regina del Roland Garros

HQ

La partita di tennis più emozionante del singolare femminile al Roland Garros non ha deluso... per almeno due terzi. Aryna Sabalenka ha messo fine a un'incredibile corsa di Iga Swiatek, che non perdeva da 26 partite al Roland Garros. La regina è stata detronizzata dalla numero 1 del mondo WTA in 7(6)-6(1), 4-6, 6-0.

Da un primo set durato oltre 70 minuti, a un secondo set che si è risolto in appena 20 minuti. Swiatek è stata schiacciata da Sabalenka, anche se sembrava che la giocatrice polacca si fosse semplicemente arresa al terzo set, perdendo non solo forza fisica, ma anche concentrazione. Swiatek aveva vinto quattro volte al Roland Garros, di cui tre anni di fila, ma finora non ha ottenuto alcuna vittoria nella stagione sulla terra battuta.

Nel frattempo, Sabalenka ha migliorato il suo testa a testa portandosi sul 5-9 (Swiatek vince ancora) e raggiunge la finale del Roland Garros per la prima volta nella sua carriera. È la sua terza finale consecutiva in una finale del Grande Slam e la quinta vittoria consecutiva in una semifinale del Grande Slam.