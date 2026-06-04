Sabalenka "vuole solo smettere di giocare al tennis". "Non so l'ultima volta che ho perso 10 partite di fila"

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Aryna Sabalenka subì una sconfitta scioccante ai quarti di finale del Roland Garros: quando era a un solo gioco dalla vittoria, subì un crollo mentale totale e perse il terzo set 6-0, sconfitta dalla giocatrice russa Diana Shnaider, 22enne testa di serie al Roland Garros, 3-6, 7-5, 6-0.

La numero 1 al mondo è passata dal ballare il 'moonwalk' sul campo da tennis dopo una vittoria, a dichiarare di "voler smettere di giocare al tennis". "Nessun pensiero, nessuna emozione. Voglio solo smettere con il tennis adesso, ma lo vedremo tra qualche giorno. Spero di riuscire a rimettermi in carreggiata mentalmente", ha detto Sabalenka (tramite SkySports). "Non so quando sia stata l'ultima volta che ho perso 10 partite di fila".

Sebbene il match sia stato problematico per entrambi a causa delle condizioni ventose, Shnaider ha preso il controllo nelle situazioni difficili mentre Sabalenka ha rinunciato, dicendo di "sentirsi in un buco molto profondo e scuro". "Sento di aver avuto ottime opportunità nel secondo set. Ho sbagliato, poi è intervenuta lei e ha giocato benissimo. Sento mentalmente di non riuscire davvero a riprendermi dopo il secondo set.Penso che sia stato il mio errore più grande."