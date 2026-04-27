Sabastian Sawe e Yomif Kejelcha fanno la storia come i primi corridori a concludere una maratona in meno di 2 ore

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Il corridore keniota di fondo Sabastian Sawe, 31 anni, ha fatto la storia domenica terminando la Maratona di Londra in 1:59.30, a soli 30 secondi dal traguardo delle due ore, diventando il primo corridore a concludere una maratona in meno di due ore, un'impresa mai raggiunta e che ha così infranto il record mondiale stabilito dal compianto Kelvin Kiptum alla Maratona di Chicago del 2023, con 2:00.35.

Spaccare la barriera delle due ore è stata un'ossessione per molti anni, anche se a volte è entrato più nel campo del marketing che dello sport. Una gara del 2019 a Vienna, chiamata Ineos 1:59 Challenge, è stata realizzata appositamente per il grande Eliud Kipchoge, per fargli correre una distanza di maratona in meno di due ore: ci è riuscito in 1:59.40.2 (dieci secondi in più di Sawe nel 2026), ma l'evento non è stato riconosciuto come record mondiale di maratona da World Athletics perché non era una competizione aperta e Kipchoge è stato aiutato da 41 pacemaker. È stato anche principalmente una trovata pubblicitaria per le scarpe Nike.

La gara di domenica a Londra ha avuto la temperatura perfetta per i tempi da record, secondo la BBC, e anche il ventottenne Yomif Kejelcha dall'Etiopia ha concluso la gara sotto le due ore, solo undici secondi dopo, 1:59.41, realizzando il debutto più veloce nella storia in maratona e il tempo più veloce senza vincere. Jacob Kiplimo dall'Uganda ha chiuso terzo con 2:00.28.

Nella gara femminile, la 29enne Tigst Assefa dell'Etiopia ha anche battuto un record mondiale (e il suo stesso record), concludendo in 2:15.41, nove secondi più veloce di lei un anno fa a Londra.