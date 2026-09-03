Saber Interactive: "Non esiste assolutamente alcuna IA generativa in Space Marine III"

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Come probabilmente sapete, Saber Interactive sta attualmente lavorando a diversi progetti entusiasmanti, uno dei più interessanti dei quali è senza dubbio Warhammer 40,000: Space Marine III. Dato quanto fosse buono Warhammer 40,000: Space Marine II, è naturale che molte persone abbiano aspettative ancora più alte ora, ma c'è anche il timore che gli sviluppatori possano accontentarsi di un combattimento basato sull'IA invece di cercare qualcosa di ambizioso.

Tuttavia, non sembra essere così. Sappiamo già che il creatore di Warhammer, Games Workshop, ha una politica rigida contro l'IA, e ora il responsabile dello sviluppo di Saber, Tim Willits, ha annunciato in un'intervista con IGN che il terzo capitolo è privo di IA:

"Non esiste assolutamente alcuna IA generativa in Space Marine 3, Hellraiser, Stuntman, Turok, Jurassic Park, o Wick."

Willits ammette, tuttavia, che sperimenterà con questa tecnologia in altri giochi per vedere dove può aggiungere valore, ma alla fine siamo noi giocatori a decidere:

"Ma come abbiamo detto, ci proveremo. Provala su Rideshare, vedi se funziona. Vedi se piace alla gente. Se non piace a loro, noi diciamo, 'Va bene'."